Постинг

12.01.2012 22:36 - Попълвам въпросника на Пруст

Наскоро няколко случайни попадения в Интернет ми припомниха Въпросника на Пруст, който, признавам, преди време съм попълвал дори и аз в пристъп на слабост и умопомрачение. Ето какво пише в световната мрежа за този въпросник: „Пруст отговаря на този тест през 1890 г. Тестът на английски език (An Album to Record Thoughts, Feelings, &c) е включен в албума на приятелката му Антоанет, дъщеря на бъдещия френски президент Феликс Фор. По онова време този тип въпросници са на мода, която идва от Великобритания. Ръкописът с отговорите на Пруст е открит през 1924 г. и продаден на търг през 2003 г. за сумата от 102 000 евро. Известният френски журналист Бернар Пиво го използва в предаванието си “Апострофи”, в популярното американско телевизионно ток шоу Inside the Actor’s Studio го използва и водещият му Джеймс Липтън.” Всъщност Въпросникът на Пруст е голяма глупост. Като ученик в прогимназията съм попадал на много по-предизвикателни лексикони на свои съученички. Не мога да си спомня как точно беше отговорил Пруст, та да се продадат отговорите му за над 100 хиляди евро, пък и ме мързи да си направя съответната справка. Вместо това ще дам своите отговори, така че, когато умра ил’ загина, ако някой успее да им вземе нЕкой лев – берекет версин! Ето моите отговори на въпросите от въпросника на Пруст:

Най-важната черта от вашия характер?

Вертикалната черта, която го разделя на две части – лява и дясна. Или източна и западна – въпрос на терминология.





Качеството, което най-много харесвате в един мъж?

Вратовръзката от осморно пресукана копринена нишка, червена подплата и ръчната тропоска с дебел червен конец от задната страна.





Качеството, което най-много харесвате в една жена?

Да е красива и желана от всички мои приятели и същевременно да живее с убеждението, че е създадена да задоволява моите прищевки.





Какво цените най-много в своите приятели?

Това, с което биха се разделили с най-голямо нежелание в моя полза.





Най-големият ви недостатък?

Прекалената скромност, която ми пречи да се наслаждавам на съвършенството си.





Любимото ви занимание?

Да пия уиски от плоско шише, докато карам с мръсна газ тежък джип през детски летен лагер.





Най-голямата ви мечта за щастие?

Хм, не знаех че мечтите се степенуват по размер… Но мечтата ми за щастие е да умра и да се окаже, че задгробният живот е в родната ми махала, но без селяните.





Кое е най-голямото нещастие?

Я! Ето че и нещастието можело да се степенува по размер! Най-голямото нещастие е най-голямото отсъствие на щастие, доколкото отсъствието може да бъде по-голямо или помалко. Но щом мечтите могат да са по-големи или по-малки, то отсъствията също трябва да могат.





Какъв бихте искали да бъдете?

Боклукчия или пожарникар с бронзов загар, плочки по корема и голяма пишка.





В коя страна бихте искали да живеете?

В Бруней, но само при условие че съм султан.





Любимият ви цвят?

Пембе.





Любимото ви цвете?

Мечтата на туриста – онова с месестите листа, за което се твърди, че е най-подходящо за употреба след голяма нужда на открито в лоното на природата.





Любимата ви птица?

Пуйков лешояд.





Любимите ви автори-прозаици?

Коварен въпрос. Ако кажа Марсел Пруст, ще излезе, че се правя на интересен. Ако кажа Ваня Щерева, всеки веднага ще се сети, че не съм чел нищо от нея. Затова, в името на краткия и стегнат изказ, ще отговоря: Братя Грим – фолклористи и романтици, мили за всяка консервативна душа. При това без нищо, ама абсолютно нищо детско в текстовете си.





Любимите ви поети?

Ето пак коварен въпрос. Моят любим поет е само един – Шекспир. Преди много години една астроложка, на която платихме да си купи професионален софтуер за хороскопи, направи моя и ми каза, че много приличал на Шекспировия – разпилян из всички домове на генитурата и абсолютно неопределен. Истината е, че не чета много поети. Понякога чета поетеси, но го правя воден единствено от някакво странно перверзно чувство.





Любимите ви литературни герои?

Хер Воланд, Бегемот и Фагот. Зейфод Бийлблбпокс и андроида-параноид Марвин, четиримата танкисти и кучето. Особено кучето.





Любимите ви литературни героини?

Лолита и баба Илийца.





Любими композитори?

Ха сега, де! Както казва Бетовен в един филм за себе си: „Има хора, на които Бог им нашепва. На мен ми крещи!” Ето затова Бетовен ми е любим. Но по-любим ми е Моцарт, защото ако Бог говори на Бетовен, то Бог говори на нас чрез Моцарт. Много сериозен ли стана отговорът на този въпрос?





Любими художници?

Карандаш и Шмиргела. Само заради псевдонимите им. Всъщност, Карандаш е избрал псевдонима си, защото „карандаш” на руски (съветски) значи „молив”, но всъщност Caran d’Ache е швейцарска марка гъзарски писалки. Ако цензурата едно време знаеше това, сигурно художникът Карандаш щеше да лежи в лагер.





Кои са вашите герои в реалния живот?

Аз нямам герои в нереалния, та камо ли в реалния живот!





Кои са вашите героини в историята?

Индира Ганди и Ева Браун.





Любимите ви имена?

Телефонка, Проститутка и Богиня Бухалска. Има такива имена. Освен това: Тано Цолов, Пеко Таков, Мако Даков, както и Цоло Вутов, за когото се твърди, че понастоящем бил много богат.





Какво най-много мразите?

Не мразя нищо. Омразата ерозира нравите и вгорчава питието.





Кои исторически персонажи никак не харесвате?

Хан Аспарух, защото ни е въвлякъл във всичко това.





На кой военен подвиг най-много се възхищавате?

На саможертвата на Матросов, геройски загинал, закривайки с тялото си картечната амбразура на врага. Неговият пример трябва да последват всички комунисти по света.





Коя реформа най-много харесвате?

Реституцията.





С какво бихте искали да ви е дарила природата?

Със сграда в центъра на Лондон.





Как бихте искали да умрете?

Във всеки случай не като Матросов.





В какво състояние на духа се намирате в момента?

В отегчено. Що се отнася до състоянието на тялото, бих го определил като приятно малцово опиянение.





Кои грешки можете да простите?

Мога да простя всичко, дори и простотията. Макар и с известно усилие…





Вашият девиз?

Рибата се вмирисва откъм главата, човек – откъм краката.

Освен това мисля, че Картаген трябва да бъде разрушен.

Tweet

Източник: http://sulla.bg/2012/01/12/2534.html